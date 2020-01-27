Drift yapan ambulans şoförü görevden uzaklaştırıldı (2)

DRİFT YAPAN AMBULANS ŞÖFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkari'de drift yaparken görüntülenen ve hakkında soruşturma başlatılan ambulans şöförü görevden uzaklaştırıldı.

Van'da geçtiğimiz günlerde çekilen ve bir ambulans sürücüsünün kar içinde drift yaptığı görüntüler üzerine araştırma başlatıldı. Van'da çekilen görüntünün bazı yayın organlarında yayımlanmasının ardından yapılan incelemede ambulansın Hakkari'de görev yaptığı belirlendi. Konu ile ilgili Hakkari Valiliği soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, drift yaparken görüntülenen ambulans şoförünün görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, " 'Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı' olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

