Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 28 lira ceza

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan O.Y.'ye, arkadaşına ait otomobille drift yaparken yakalanınca toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı.

Lüleburgaz D-100 karayolunda cumartesi gecesi drift yaparak ilerleyen otomobili gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine mobese kameraları kayıtlarından araç, teknik takibe alındı. Otomobilin sahibine ulaşan polis ekipleri, aracı O.Y.'nin kullandığını belirledi. O.Y.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu saptandı. O.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yaptığı için de 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı.

Araç sahibine de 'Ehliyetsiz kişiye aracını vermek'ten 2 bin 18 lira para cezası verildi.

O.Y. hakkında, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan da soruşturma başlatıldı.

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