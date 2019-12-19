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Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

KONYA'da bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü M.Ş., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü M.Ş., polis tarafından suçüstü yakalandı. Sürücü M.Ş.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak' suçlarında 9 bin 46 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, akaryakıt istasyonu içerisinde otomobille drift yapan sürücüyü suçüstü yakaladı. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü M.Ş.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak' suçlarından toplamda 9 bin 46 lira para cezası uygulandı. Araç da trafikten men edildi. Sürücünün drift atması ve polis ekibi tarafından yakalanması ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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