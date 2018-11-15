HABER

Drift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletteki Nahsen Bozkurt'un (86) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 4 Ekim günü Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün drift yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ilerleyen Suriye uyruklu sürücüsü Akıl Ashour yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, sürüklenen Akıl Ashour ile arkasındaki Nahsen Bozkurt yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nahsen Bozkurt, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin drift yaparak caddeye girmesi ve kontrolden çıkarak motosiklete çarpması yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Drift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölüDrift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölüDrift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaçBaşakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Kayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildiKayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.