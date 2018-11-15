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Drift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletteki Nahsen Bozkurt'un (86) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Ekim günü Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün drift yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ilerleyen Suriye uyruklu sürücüsü Akıl Ashour yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, sürüklenen Akıl Ashour ile arkasındaki Nahsen Bozkurt yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nahsen Bozkurt, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin drift yaparak caddeye girmesi ve kontrolden çıkarak motosiklete çarpması yer alıyor.

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