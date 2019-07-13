'Drift' yapan otomobil nedeniyle minibüs tarlaya savruldu: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yanından geçen otomobilin 'drift' yapması sonucu araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, kontroldan çıkarak tarlaya savruldu. Minibüsün sürücü Halil İbrahim Aydın'ın (26) yaralandığı kazaya nerden olan drift yapan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu Yenice köprülü kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Halil İbrahim Aydın yönetimindeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, iddiaya göre yanından geçen otomobil 'drift' yaparken araca çarpmamaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

