HABER

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücü Mustafa Çelik (19), 'O gün 15 Temmuz olduğu için bir şey demezler' dediler. Ben de gaza geldim yaptım" dedi.
15 Temmuz günü Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş güzergahındaki kent kameralarını incelemeye aldı. Polis, bir yerde plakası açık olan otomobili ve sürücüsünü kısa sürede belirledi. Sürücü Mustafa Çelik'e 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken, Çelik'in aday sürücü olduğu için de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirtildi.
'15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK'
Gaza geldiği için drift yaptığını ileri süren Mustafa Çelik, "Arkadaşlarla orada bekliyorduk. Arkadaşların gazına geldik, döndük. O gün 15 Temmuz diye yaptık. Bir şey demez dediler. O şekilde gaza geldik. Herkeste egsoz vardı, ortalık yanıyordu. Bunlar yapıyorsa bize de bir şey demezler dedik. Bir hata yaptık" dedi.
FOTOĞRAFLI

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandıkDrift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandıkDrift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandıkDrift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Otoyolda feci kaza: 2 ölüOtoyolda feci kaza: 2 ölü
Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardıRusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.