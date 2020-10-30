Drift yapan sürücü cezasız kalmadı!

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü İ.K. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 8 bin 200 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift yaptığı anlar ise mobese kameralarına yansıdı.

Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Çarşamba günü İ.K., kullandığı araçla drift yaptı. Polis, mobese kameralarından tespit ettiği İ.K.’nin ehliyetine trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 ay süreyle el koyup, 8 bin 200 lira para cezası uyguladı. İ.K. hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

İHA

