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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

  Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü yaptığı drift ile trafiği tehlikeye soktu.

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü yaptığı drift ile trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bağdat Caddesi'nde özellikle gece saatlerinde yarış yapan ve tehlikeli araç kullanan sürücülerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Benzer bir olay geçtiğimiz 9 Eylül Pazar gecesi yaşandı. Çetin Emeç Bulvarı Bostancı istikametine ilerleyen beyaz bir otomobilin sürücüsü bir anda otomobili ile drift yapmaya başlıyor. Bir süre sonra trafik ışıklarında duran sürücü yoldaki diğer sürücülere aldırmadan tekrar drifte başlıyor. Trafik magandasının yaptığı bu tehlikeli hareketler o sırada bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Trafik magandasının yaptığı bu tehlikeli hareketler, otomobilin Erenköy sapağına girmesiyle son buluyor.
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BAĞDAT CADDESİNDE VE SAHİL YOLUNDAKİ EDS VE PLAKA TANIMA SİSTEMİNDEN CEZA KESİLEBİLECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi Kontrol Merkezinde yeni bir uygulama geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Artık İstanbul genelinde bulunan 763'ü trafik izleme, 455'i EDS ve 191'i Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere toplam bin 409 kameradan, trafikte birden fazla ihlal yapan sürücülere aynı anda ihlal sayısı kadar ceza kesilebiliyor

Görüntü Dökümü
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CEP TELEFONU KAMERASI
-Beyaz otomobili aracını tehlikeli şekilde kullanması
-Otomobilin bir sağa bir sola yalpalaması
-Otomobilin yanlaması
AKTUEL GÖRÜNTÜ
-Bağdat Caddesi ve Sahil yolu
-Cadde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi
-Kameralardan detaylar
-Sahil yolundaki Plaka Tanıma Sistemi
-Sahil yolunda ve Bağdat caddesindeki hız levhaları
-Genel ve detaylar

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