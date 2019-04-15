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"Drift" yapan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:25 | Son Güncelleme

Asker uğurlaması adı altında otomobiliyle yolu trafiğe kapatıp tehlikeli hareketler yapan şahsa 7 bin 710 lira para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücüye 7 bin 710 lira para cezası verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, asker uğurlaması adı altında otomobiliyle yolu trafiğe kapatıp "drift" tabir edilen hareketi yaparak kendisini ve çevresindekileri tehlikeye düşürdüğü belirlenen T.D, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Otomobili trafikten 60 gün süreyle men edilen T.D'nin sürücü belgesine de yine 60 gün süreyle el konuldu.

T.D'ye, "herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi gereği 5 bin 10 lira, "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesi gereği bin 698 lira, "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesi gereği bin 2 lira olmak üzere toplam 7 bin 710 lira para cezası verildi.

Daha sonra adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne teslim edilen T.D'nin 60 gün sonra sürücü belgesini geri alabilmesi için de psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
drift eyüpsultan trafik şube müdürlüğü

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