'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 'drift' veya 'spin' yaparak trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücüleri affetmiyor. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR



Öte yandan, Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi içinde araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 07 VJ 275 plakalı otomobilin sürücüsüne 5 bin 200 lira para cezası uyguladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve aracın eksik evrakları ve kusurlarının bulunması nedeniyle 4 bin lira daha eklendi. Toplamda 9 bin 200 lira ceza uygulanan otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Geçen gün, Eskişehir'de de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 521 lira para cezası verilmişti.

Kaynak: İHA



