Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu. Drift anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

7 Haziran günü Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 42 CEM 05 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerinde drift attı. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü Ali B.'ye ‘drift yapmak’ suçundan 5 bin 10 lira para cezası verilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

​FOTOĞRAFLI



