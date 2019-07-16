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Drift yapan sürücüye 5 bin 100 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü Süleyman Ç.'ye, 5 bin 100 TL para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye 5 bin 100 TL ceza

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü Süleyman Ç.'ye, 5 bin 100 TL para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili de 2 ay trafikten men edildi. Sürücünün drift yapma anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
Korucuk Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna, 14 Temmuz'da öğle saatlerinde gelen Süleyman Ç., yönetimindeki 20 ZN 523 plakalı otomobiliyle drift yapmaya başladı. Otomobili kendi ekseni etrafında defalarca döndüren Süleyman Ç., daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine, Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, plakasını belirlediği aracı takibe aldı. Ekipler, aynı gün otomobili bulup, sürücüsünü yakaladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü Süleyman Ç.'ye 5 bin 100 TL para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süre el konulan sürücünün otomobili de 2 ay trafikten men edildi.
Sürücünün, akaryakıt istasyonunda drift yapması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Drift yapan sürücüye 5 bin 100 TL ceza

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