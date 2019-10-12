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Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 5 bin 686 liralık trafik cezası uygulandı.

Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 5 bin 686 liralık trafik cezası uygulandı. Adli işlem başlatılan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite kavşağında bir otomobil sürücüsünün yol üzerinde aracıyla drift yaptığı ihbarını aldı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri otomobile dur ikazında bulundu. Otomobil sürücüsünün “dur” ikazına uymaması üzerine polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Antalya Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine doğru giderken arkasından takip eden sivil polis ekip aracına çarptı. Desteğe gelen resmi polis otosunun da takibiyle yaklaşık 300 metre ileride durdurulan otomobilden indirilen driftçi sürücü ve yanındaki kişi, kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. Şahıslardan Y.Y.’nin üzerinde yapılan aramada namlu uzunluğu 20 santim uzunluğunda bir bıçak ele geçirildi.
Sürücü K.K.’ye (20) drift yapmaktan 5 bin lira, kırmızı ışık ihlalinden 235, polisin ‘dur’ ihtarına uymamaktan 235, şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmemekten 108, sisli, karlı ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte sis ışığının kullanılmasından 108 olmak üzere toplamda 5 bin 686 liralık trafik cezası kesildi. Görevi yaptırmamak için kamu malına zarar verme, görevli memura direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlamasıyla adli yönden işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak Beyşehir Adliyesi’ne sevk edilen sürücü K.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şehirde dirift yapan diğer sürücüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada

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