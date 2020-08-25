HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Drift yapan trafik magandası önce araziye uçtu, sonra araca çarptı

Drift yapan trafik magandası önce araziye uçtu, sonra araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sokak arasında drift yapmak isteyen trafik magandası faciaya neden oluyordu. Vatandaşların olduğu alanda drift yapan sürücü, bir süre sonra kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince önce boş araziye uçtu, sonra da park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aravutköy Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta meydana geldi.

Sokağa dönüş yaparken drift yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince alt tarafta bulunan başka bir yola uçtu. Uçan otomobil park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. O esnada sokakta bulunan kıraathanenin önünde bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı.

O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönmek isteyen sürücünün drift yaptığı görülüyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce boş araziye uçuyor daha sonra park halinde bulunan araca sert bir şekilde vuruyor. Kahvehanede oturan vatandaşlar ise hızla ayağa kalkarak sürücünün arkasından bakıyorlar.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Yol verme kavgasında kan donduran anlar! Böyle öldürdüYol verme kavgasında kan donduran anlar! Böyle öldürdü
Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki Barınak Plajı'nda engelliler rampayla denize ulaşıyor
İşte engellerin kalktığı nokta! Bakın hangi plajda?
4 gün önce kayıp olmuştu, dut yiyerek hayatta kaldı
Şaşkına çeviren olayda hayat kurtaran dut ayrıntısı
Yol verme kavgasında gözü döndü, böyle öldürdü!
Yol verme kavgasında kan donduran anlar! Böyle öldürdü
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk! O anları hemen kaydetti
Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger yapılışı!
Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir?
Alkol testini reddeden sürücüden 'pes' dedirten savunma
Alkol testini reddeden sürücüden 'pes' dedirten savunma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.