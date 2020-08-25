Drift yapan trafik magandası önce araziye uçtu, sonra araca çarptı

Olay, geçtiğimiz günlerde Aravutköy Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta meydana geldi.

Sokağa dönüş yaparken drift yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince alt tarafta bulunan başka bir yola uçtu. Uçan otomobil park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. O esnada sokakta bulunan kıraathanenin önünde bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı.

O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönmek isteyen sürücünün drift yaptığı görülüyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce boş araziye uçuyor daha sonra park halinde bulunan araca sert bir şekilde vuruyor. Kahvehanede oturan vatandaşlar ise hızla ayağa kalkarak sürücünün arkasından bakıyorlar.

(İHA)

