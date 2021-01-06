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Drift yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

06.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Drift yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

İstanbul Sultanbeyli’de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası kesildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Sultanbeyli’de Karadeniz Caddesi’nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

İstanbul Sultanbeyli’de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Sultanbeyli’de Karadeniz Caddesi’nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, sürücü B.Ö.’yü yakaladı. Araç sürücüsü B.Ö.’ye “Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Sürücü B.Ö.’nün ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi. Öte yandan Sürücü B.Ö. hakkında TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

Drift yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

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