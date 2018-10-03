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Drift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

KAĞITHANE-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapatarak   “drift” yapan  trafik magandaları yakalandı.

Drift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapatarak “drift” yapan trafik magandaları yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin ehliyetine el konuldu, para cezaları kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler " Türk halkından özür diliyoruz. Bu görüntüler eski görüntülerdi." dedi.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde Kasımpaşa-Kağıthane tünelini trafiğe kapatan trafik magandaları dakikalarca drift yapmışlardı. Otomobillerin lastiklerinden çıkan dumanlar yüzünden tünelin içinde göz gözü görmez hale gelmişti.

3 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından bu kişilerin plakaları tespit edildi. Plakalardan yola çıkan ekipler, kimliklerini belirledi ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

CEZA KESİLDİ EHLİYETLERİNE EL KONDU

Sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan galerici Ünal T.(33), kafeterya sahibi Teoman D.(28) ve Furkan B.(24) 'nin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındı. Şüphelilere “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilerek ehliyetlerine de el konuldu. Şubedeki işlemlerinin ardından Ünal T. ve Teoman D. adli işlemlerinin yapılması için Şişli Asayiş Büro Amirliğine, Furkan B. ise Tuzla Orhanlı Polis Merkezi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER "ÖZÜR DİLİYORUZ"

Karakola sevkleri sırasında konuşan şüpheliler "Türk halkından özür diliyoruz. Biz bu suçları 1 yıl önce işledik ve ceza aldık. Ancak görüntüler sosyal medyaya yüklenince tekrar yakalandık. " dediler.

Öte yandan gözaltına 3 kişinin ehliyetlerini geri alabilmeleri için akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor almaları gerektiği öğrenildi. Şüpheliler ayrıca savcılığın kararına göre TCK 179/2 maddesi gereği üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecekler.

(FOTOĞRAF)

Drift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandıDrift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandı

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