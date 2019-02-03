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Drift yaparken iş yerine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde drift yaparken iş yerine çarpıp zarar veren sürücü ve arkadaşı iş yeri sahibini de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

MANİSA (A) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille drift yapan sürücü bir iş yerine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Küçük Sanayi Sitesinde drift yapan sürücü E.K. (17), otomobilinin kontrolünü kaybederek Hakan Kocaman'a ait iş yerinin kapısına çarptı.

Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Kocaman, tartıştığı sürücünün yakınları tarafından darbedildiğini iddia etti.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerimize araba ile zarar verdiklerini öğrendik ve buraya geldik. Annem, babam ve oğlumla geldiğimde burada alkollü olan 15-20 kişilik bir gurup bize saldırdı." dedi.

Sürücü E.K. ile iş yeri sahibi Kocaman'ı darbettiği iddia edilen H.K. (19) polis ekiplerince gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Hastanesi Manisa Turgutlu

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