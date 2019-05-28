HABER

Drift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

KONYA'da, Habip Harun M. (19), drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a (32) çarptı.

Drift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Habip Harun M. (19), drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a (32) çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Habip Harun M. ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun M., drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Habip Harun M.'nin aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun M.'nin, sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Habip Harun M.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun M.'nin kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Drift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldıDrift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldıDrift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldıDrift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Oğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istediOğlunu öldürmekle suçlanan kocasının en ağır cezayı almasını istedi
Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalan gaspçılar yakalandıDarp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalan gaspçılar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.