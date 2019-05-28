Drift yaparken, kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Habip Harun M. (19), drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a (32) çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Habip Harun M. ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun M., drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Habip Harun M.'nin aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.