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Drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu

Isparta'da drift yaparak hasarlı kazaya neden olan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki hasarlı kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kazanın H.Y. idaresindeki otomobilin drift yaparken meydana geldiğini tespit etti.

Ekipler, otomobil sürücüsünün ehliyetine 60 gün el koyarken, sürücüye de 5 bin lira idari para cezası verdi, araç 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde, bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde sürücünün drift yaptığı görülüyor. Daha sonra otomobiliyle seyir halinde olan sürücünün drift yaparken park halindeki bir otomobile çarptığı görüntülerde yer alıyor.

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ceza drift güvenlik görüntüsü ısparta Kaza

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