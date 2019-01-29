Drift yaparken kazaya neden olan sürücüye 5 bin lira ceza

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de drift yaparken maddi hasarlı kazaya neden olan sürücüye, 5 bin TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Kaza, geçtiğimiz hafta Mardin merkez Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Otogara hızla giren B.A.D. isimli sürücü, otomobiliyle drift yapmaya başladı. Ancak bu sırada önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü A.B. yara almadı. Motosiklette ise maddi hasar meydana geldi.
Motosiklet sürücüsü A.B.'nin drift yapan otomobil sürücüsü B.A.D.'den şikayetçi olması üzerine, trafik polisleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Görüntülerden kazanın, drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Trafik ekipleri, B.A.D.’ye 5 bin 10 TL para cezası kesti. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el koydu.
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