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Drift yaparken mobeseye yakalanan sürücüye ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

ÇORUM'da mobese kameralarından, caddede otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, 5 bin 10 TL trafik cezası kesildi.

Drift yaparken mobeseye yakalanan sürücüye ceza

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da mobese kameralarından, caddede otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, 5 bin 10 TL trafik cezası kesildi.
Kentte bir sürücünün otomobiliyle sanayi sitesi girişinde bulunan dönel kavşakta drift yaptığı belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan olayın ardından, adı açıklanmayan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası uygulandı. Ayrıca aracın 60 gün trafikten men edildiği, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konulduğu belirtildi.

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