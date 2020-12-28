HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Drift yaparken motosiklete çarptı

Drift yaparken motosiklete çarptı

28.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Drift yaparken motosiklete çarptı

Mersin’de bir otomobil sürücüsünün aracıyla ’drift’ yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde Muhammed A.

Mersin’de bir otomobil sürücüsünün aracıyla ’drift’ yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde Muhammed A. yönetimindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, sürücüsünün ’drift’ yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyir halindeki Taner Ö. idaresindeki 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç sürücüsüne adli ve idari işlem başlattı.

Kaza anı kameralara yansıdı
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araç sürücüsünün ’drift’ yaparken motosiklete çarpma anı yer aldı.

Drift yaparken motosiklete çarptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştuTürkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu
27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi ilk kez konuştu

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.