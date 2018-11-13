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Drift yaparken yakalandı, toplam 9 bin 521 lira cezaya çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 521 lira para cezası verildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 521 lira para cezası verildi.
Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak'ta vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, alkollü araç kullanmaktan 1256 lira, standart dışı egzoz ile araç kullanmaktan 1002 lira, araç fenni muayenesinin yapılmamasından da 235 lira almak üzere toplam 9 bin 521 lira para cezası kesti.
Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan 2 ay, drift yapmaktan da 2 ay olmak üzere 2 yıl 4 ay süreyle sürücü belgesine el kondu, otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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