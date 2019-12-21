Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde drift yapan aracı yakalayan polis ekipleri 9 bin 534 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 34 TB5 849 plakalı otomobil sürücüsü merkezde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Çarşı merkezde drift yapıldığı ihbarı alan Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Kısa sürede yakalanan ismi öğrenilemeyen sürücünün, alkollü olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmak ve cadde ortasında drift yapmak suçlarından toplam 9 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.



