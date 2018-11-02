DRİFTÇİYE 5 BİN 10 LİRA CEZA VERİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süreyle el konan sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi. Alibeyköy polis merkezine sevk edilen Şenol A. "Pişmanım bir daha yapmayacağım." dedi.

ASKERLERİ BÖYLE UĞURLAMIŞ

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.