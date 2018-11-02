HABER

Driftçiye 5 bin 10 lira ceza verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süreyle el konan sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi. Alibeyköy polis merkezine sevk edilen Şenol A. "Pişmanım bir daha yapmayacağım." dedi. ASKERLERİ BÖYLE UĞURLAMIŞ Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi. POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi. OTOMOBİLİNE VE EHLİYETİNE 60 GÜN SÜRE İLE EL KONDU Yaptığının karşılığı olarak sürücü Şenol A.'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi. SÜRÜCÜ "PİŞMANIM BİR DAHA YAPMACAĞIM" Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım." dedi.

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
Eşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördüEşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.