Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Fatih Kayan simli genç, gece arkadaşıyla birlikte saat 01.00 sıralarında arabasıyla gezintiye çıktı. 22 yaşındaki genç kimsenin olmadığını düşündüğü sanayi sitesinde drift yaptı. O esnada gece bekçisi tarafından kameraya kaydedilen o anlar, gence pahalıya mal oldu. Arabasının plakasına 6 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

"BEKÇİLERİ GÖRMEDİK CEZAYI YEDİK"

Bir kaç gün sonra e-devlet sisteminden yediği cezai öğrenen genç, "Bir gece vakti işten çıkışta sanayiye varalım dedik. Aslında petrole gitmekti amacımız. Ama işte dönüşte kendimizi tutamadık ve iki tur atalım dedik. Tam o sıra zaten yanımızda bekçiler varmış göndermedik. Bekçiler işte videomuzu çekmiş. Arkadan bir 6 bin 500 TL. Cezaya karşı değilim ama bu kadar çok olmaması lazım" diye konuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM, İKİ AY DAHA ÇALIŞIR ÖDERİM"

Araba konusunda yaptıklarından hiç bir zaman pişmanlık duymadığını belirten Kayan, "Bu zamana kadar kazandığımı hep arabaya harcadım. 2 ay kadar daha arabaya harcayacağım. Çok fazla değişen bir şey olmayacak aslında. Yine olsa yine yaparım ama, ben sonuçta sessiz sakin bir yerde yaptım. Ev olan rahatsız edici bir yerde yapmadım. Hani trafikte yapsam sonuna kadar haklılar ki trafikte de yapmıyorum yapmam da karşıyım da zaten" şeklinde konuştu.