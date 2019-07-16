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Dritf yapan otomobil sürücüsüne 5 bin 100 TL ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Denizli’de akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 5 bin 100 TL para cezası kesildi.

Denizli’de akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 5 bin 100 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konurken, otomobil ise 2 ay trafikten men edildi. Drift anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Edinen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 20 ZN 523 plakalı otomobiliyle gelen Süleyman Ç., burada drift yapmaya başladı. Otomobiliyle yaptığı hareketlerde çevredekileri tehlikeye sokan sürücü, defalarca otomobiliyle kendi ekseni etrafında dönüp ardından hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine plakası belirlenen otomobili takibe alan Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, takibe aldığı otomobili ve sürücüyü yakaladı. Polis ekipleri, Süleyman Ç.’ye 5 bin 100 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken otomobili de 2 ay trafikten men edildi.
Öte yandan sürücünün drift yapma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde beyaz bir otomobil, akaryakıt istasyonunun önüne gelerek defalarca kendi ekseni etrafından dönüyor ve ardından hızla uzaklaşıyor.

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