"Drone anne değil, demokratik anne olun"

İLHAMİ ERKILIÇ - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "drone anne" de denilen, çocuğun üzerinde gölge gibi dolaşan bir anne tipi olduğunu belirterek, "Annelik stili olarak da 'buyurgan ve drone annelik' değil, demokratik annelik yapan ve çocuğuyla yatay ilişki kurabilen annelik tavsiye ediyoruz." dedi.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına bebeklik döneminde baktıkları gibi büyüdüklerinde de aynı hassasiyetle bakan anneleri "drone anne" diye tanımladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Tarhan, çocukların devamlı olarak üzerinde "drone" gibi dolaşıp çocuk nereye giderse takip eden, yediğine, içtiğine, giydiğine karışan ve her şeyine müdahale eden anne tiplerinin çocuklarında gelişimsel ve kişisel problemlerin ortaya çıktığını vurguladı.

"Drone anne"liğin kişisel bir sorun olduğunu ifade eden Tarhan, "Bu anneler çocuklarını bebeklik döneminde nasıl koruyor ve kolluyorsa, çocuk 10, 15, 20 yaşlarına geldiğinde halen aynı annelik stilini devam ettirir. Aşırı koruyucu ve müdahaleci annelik stili nedeniyle bu annelerin çocuklarında girişimcilik ve atılganlık özellikleri köreliyor, ezik ve tembel bir yapıya sahip çeşitli davranış bozukluğu meydana gelir." diye konuştu.