Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu otoyolunda drone ile takip edilen çekici üzerindeki minibüste yapılan aramada, 22 kilogram eroin bulundu.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu otoyolundan İstanbul yönüne seyreden çekici üzerindeki minibüs, drone desteğiyle takibe alındı.
Ekipler tarafından havadan ve karadan takip edilen araç, otoyolun batı gişelerinde durduruldu.
Narkotik köpeği tarafından aranan çekici üzerinde bulunan minibüste, 22 kilogram eroin ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.A. (34) ile A.A. (41) ve Z.Ö. (38) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Z.Ö. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
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