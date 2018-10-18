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Drone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Sinop’ta drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçıştı.

Sinop'ta doğal alanda yaşayan yılkı atları, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerilerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, drone'nun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
drone yılkı atı sinop

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