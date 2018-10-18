Drone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kamerada

Sinop'ta doğal alanda yaşayan yılkı atları, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerilerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, drone'nun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçıştı. (İHA)



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