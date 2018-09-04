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Drone gözünden dünya

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Endonezyalı mimar, fotoğrafçı ve dijital sanatçı Demas Rusli, drone (insansız hava aracı) ile fotoğraflar çekiyor.

İşte drone’la çekilen nefes kesici fotoğraflar...

Drone ile çekilen muhteşem fotoğraflar

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Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Endonezyalı Demas Rusli, tam zamanlı mimarlık yapmasının yanı sıra hobi olarak fotoğrafçı ve dijital sanatçı olarak üretim yapıyor.
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Rusli’nin drone’la (insansız hava aracı) çektiği manzara fotoğrafları dikkat çekici...
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Anahtar Kelimeler:
drone fotoğraf çekmek

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