HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

08.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.Covid-19 tedbirleri denetimi 5 Ocak Meydanı üzerinde saat 11.00’da başladı.

Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.
Covid-19 tedbirleri denetimi 5 Ocak Meydanı üzerinde saat 11.00’da başladı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplu taşıma araç sürücülerine havadan drone destekli denetim yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, denetimlerin sürekli devam edeceğini söyledi.
Öte yandan, drone ile havadan maske takmadığı belirlenen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

Dehşete düşüren anlar! Silah ve sopalarla bastılar

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.