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Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 9 bin 732 kök kenevir bitkisi imha edildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevki’indeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti.

Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 9 bin 732 kök kenevir bitkisi imha edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevki’indeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti. Tespit üzerine karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alan içinde oluşturulmuş tarlalarda 9 bin 732 kök kenevir ele geçirdi. Ormanlık alandan sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile imha edilirken kenevirleri eken şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi

Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi

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