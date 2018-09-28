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'Drone' ile kırmızı ışık denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

SİVAS'ta trafik ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta trafik ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Bulvar üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücüler 300 metre sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Her birine 235'er lira para cezası uygulandı. Denetimler hakkında bilgi veren, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Hakan Kulen, "Kırmızı ışık ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu sistem son zamanlarda bir çok ilimizde uygulanmaya başladı. Son 20 dakika içinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığını hep beraber görmüş olduk. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade, bu denetimleri her türlü teknolojiden faydanalanarak yaptığımızı göstermek ve yakalanma algısını artırmaktır. İstiyoruz ki herkes kurallara uysun. Trafik kuralları hayatımızda işlesin" diye konuştu.

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