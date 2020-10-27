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Drone ile tespit edildiler, nefes kesen operasyonla yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şebekenin 7 üyesi, drone ile tek tek tespit edildikten sonra nefes kesen operasyonla yakalandılar.Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şebekenin 7 üyesi, drone ile tek tek tespit edildikten sonra nefes kesen operasyonla yakalandılar.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tarsus ilçesinde bir uyuşturucu şebekesinin doğu illerinden getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan narkotik polisi, suç örgütü elemanlarını yakın takibe aldı. Suç örgütü organizasyonunu bütün boyutuyla ortaya çıkarmak için şüphelilerin faaliyetlerini ve parçalar halinde yaptıkları satışları haftalar boyunca drone ile takip ederek tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Drone destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda iki ayrı ikamette 18 paket halinde 132 kilogram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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