HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Drone ile tespit edilip, gözaltına alınan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Drone ile tespit edilip, gözaltına alınan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan ve drone ile havadan tespit edildikten sonra gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir uyuşturucu şebekesinin doğu illerinden getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

Drone ile tespit edilip, gözaltına alınan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan ve drone ile havadan tespit edildikten sonra gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir uyuşturucu şebekesinin doğu illerinden getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Bunun üzerine suç örgütü elemanlarını yakın takibe alan ekipler, suç örgütü organizasyonunu bütün boyutuyla ortaya çıkarmak için şüphelilerin faaliyetlerini ve parçalar halinde yaptıkları satışları haftalar boyunca drone ile takip ederek, tespit etti. Bütün örgüt şemasını çözen ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına alırken, 18 paket halinde 132 kilogram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., S.G., Y.A., M.G., A.G., Ş.İ. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Drone ile tespit edilip, gözaltına alınan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlamasıEvlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İki ilde birçok hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kim oldukları GBT'de ortaya çıktı! 3 kadın yakalandı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'le ilgili yeni açıklama
Eski halterci spor salonunu talan etti
Eski halterci spor salonunu talan etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.