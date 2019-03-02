Drone ile yaban hayvanları takibi

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, drone ve fotokapanlardan oluşan 1924 cihazla, Anadolu parsı, karakulak, çizgili sırtlan, sakallı akbaba, vaşak gibi hayvanlar doğal ortamlarında görüntülenerek kayıt altına alınıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, tabiata yerleştirilen söz konusu cihazlarla, Türkiye'de yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan ve nadir görülen yaban hayvanlarını gözlemliyor ve yaşam alanları hakkında veriler elde ediyor.

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, ayrıca bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesini de sağlıyor.

Bozayı, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, yaban tavşanı, kınalı keklik gibi türlerle beraber Anadolu parsı, karakulak, karakurt, çizgili sırtlan, su samuru, sakallı akbaba ve vaşak gibi nadir rastlanan yaban hayvanları da objektiflere takılıyor.