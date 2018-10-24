Bakanlık bünyesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu, önümüzdeki dönemde drone’ların kullanacağı frekanslarla ilgili çalışma yaparken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de kayıt sistemiyle ilgili bazı değişiklikleri düzenleyecek.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, mevcut yönetmelik kapsamında 500 gram ve üstü ağırlığındaki drone’ların e-Devlet üzerinden kayıt yapılması gerekirken, bu zorunluluk yeni yönetmelikle 250 grama kadar düşürülecek.

Kayıtların takibiyle ilgili yeni bir sistem hazırlanırken, bandrol seçeneğinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Drone kullanımına yeni düzenleme!

Bu seçenek, bakanlık yetkililerince kabul görürse, kayıt işlemi, drone’u satın alan kullanıcının inisiyatifine bırakılmak yerine, televizyon ithalatında uygulanan TRT bandrolü gibi ithalatçıya getirilecek bandrol zorunluluğuyla yapılacak.

Yeni yönetmelikte, şehirlerde drone uçurulabilecek alanlara ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Sportif ve hobi amaçlı kullanıma yönelik kentlerde serbest bölgeler belirlenecek ve kullanıcılar, herhangi bir kurumdan izin almaksızın bu bölgelerde drone uçurabilecek. Diğer alanlar için ise drone'ların sisteme kayıtlı olması ve gerekli izinleri almış olması gerecek.

Kaynak: Teknolojioku



