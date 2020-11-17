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  4. Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

17.11.2020 15:44 | Son Güncelleme:
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Çin üretimi otonom drone taksi EHang 216, Güney Kore’nin başkenti Seul semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bir çok teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapan Güney Kore, trafik sorununa çözüm üretmek adına büyük bir adım attı.

Çin üretimi EHang 216 otonom drone taksi, Güney Kore’nin başkenti Seul semalarında ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. EHang 216 deneme uçuşu Seul kentinde bulunan bir göl kenarı parkında saatte 50 kilometre hızla 10 dakika sürdü.

Uçuş sırasında ise güvenlik önlemleri nedeniyle insan yerine 70 kilo ağırlığında pirinç çuvalları kullanıldı. Çinli drone firması EHang tarafından üretilen otonom hava aracı EHang 216, 2 yolcu taşıma kapasitesine sahip olmakla beraber araç içinde bir sürücüye ihtiyaç duymuyor.

EHang 216’nın aynı zamanda tur, ilaç nakliyesi ve yakın mesafe lojistiği için de kullanılması planlanıyor. Güney Kore, trafik sorununa çözüm olması hedeflenen otonom hava aracının 2025 yılına kadar kullanılmaya başlanmasını planlıyor.

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