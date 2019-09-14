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Drone tehditlerine karşı 'İHTAR'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

ASELSAN tarafından geliştirilen 'İHTAR anti-İHA' sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen 'İHTAR anti-İHA' sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi.

Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. O görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Demir, "Kritik üs ve bölgeleri drone tehditlerine karşı korumak için mevcut sistemlerimizle yeni çözümler üretiyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içerisinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA’lar, ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi. ASELSAN tarafından geliştirilen '40 mm İHA İmha Sistemi', ASELSAN-MKE işbirliği ile geliştirilen 40 mm yüksek hızlı akıllı mühimmat kullanımı ile küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

'AKILLI MÜHİMMATLAR'

40 mm İHA İmha Sistemi; İHTAR anti-İHA sistemi ve 40 mm ATOM yüksek hızlı akıllı mühimmat atma yeteneğine sahip SARP uzaktan komutalı silah sisteminden oluşuyor. Silahlar İHTAR’dan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleri ile hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımı ile hedefi imha ediyor. Akıllı mühimmat, namludan çıkarken havada patlaması gereken zamana programlanıyor, programlanan zamanda paralanan mühimmat, şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor.

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