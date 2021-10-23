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Drone teslimat hizmetini Dallas şehrine getirecek

23.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son çalışmalar ile beraber Google’ın yan şirketi Dallas-Fort Worth’da Tylenol ve Band Aids gibi ürünlerle doldurulacak küçük kaplarla uçan dronlarını uçurmaya başlayacak.

Drone teslimat hizmetini Dallas şehrine getirecek

Başka bir deyişle, Google merkezli Wing, Frisco şehrine ve Little Elm kasabasına sadece bir Walgreens’de bulunabilecek küçük ürünler için teslimatlarına başlıyor. Şirkete göre, yeni operasyon modelini, Wing’in insansız hava araçlarının konuşlandırılacağı küçük askılar gibi mağazanın yanına park edilmiş küçük konteynırları göndermek için kullanacak.

Özellikle, Walgreens çalışanları, paketleri Wing’in teknisyenleri yerine şirketin paketlerine nasıl bağlayacakları konusunda eğitilecek. Farkında olmayanlar için, diğer markaların yanı sıra Amazon ve Uber gibi büyük teknoloji devleri de kendi drone teslimat hizmetlerini başlatmak için çalışıyor. Bu insansız hava araçları, mal ve ürünlerin nakliye sürecinde devrim yaratmayı amaçlıyor. Şu an itibariyle, teknoloji ağırlıklı olarak aşıların ve kanın uzak bölgelere ulaştırılması gibi küçük ölçekli deneylere odaklandı.

ABD’de drone teslimatı çoğunlukla daha az kalabalık ve daha az karmaşık olan küçük kasabalarla sınırlıydı. Ancak şimdi, Google’ ın sahibi olduğu Wing, ABD, Finlandiya ve Avustralya dahil olmak üzere üç ülkede faaliyet gösterirken 100.000’inci teslimatını tamamlayan operasyonlarıyla hizmetiyle devam ediyor. İleride sadece ABD’de değil birçok ülkede bu uygulamanın başlanması hedefleniyor. Ancak küçük şehir-kasabalar genellikle test amaçlı kullanıldığını belirtelim.

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