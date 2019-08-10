Drone tespit etti, sürücüler 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te emniyet kemeri takmadığı drone ile tespit edilen sürücüler, ‘Yaşam Tüneli' adı verilen çadırda trafikteki hataların gösterildiği video ile uyarıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte D-755 Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Vali Gürel, drone ile hataları tespit edilen sürücülere kendisini tanıttıktan sonra meşhur Safranbolu lokumu ikram edip, 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadıra davet etti. Vali Gürel, sürücülerle birlikte trafikteki hataların gösterildiği 3 dakikalık filmi izledi.

Vali Gürel yaptığı açıklamada, "Ana yollarımızda ve şehir içinde çok yoğun bir trafik yaşanmakta. Bunu hissediyoruz. Şu ana kadar 2 gün içerisinde 54 bin 500 araç girişi, 53 binde araç çıkışı mevcut. Bu sirkülasyon bayram boyunca devam edecek. 24 saat esasına göre takibe başladık. Polis bölgesinde 21 ekiple 123 arkadaşımız, jandarma bölgesinde ise 25 personelimiz sadece trafik denetimleriyle görevleri başında. Can kaybı olmasın istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Durduğumuz araçlarda yorgun olduğunu hissettiğimiz, kurallara uymadığını tespit ettiğimiz ‘Yaşam Tüneli Çadırı’na alıp videolar gösteriyoruz. Burada hem farkındalık oluşturmak hem de hataları yapmasın diye kısa bir fim gösterimi yapılmakta.’" dedi.

FOTOĞRAFLI