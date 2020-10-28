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Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da trafik polisi dronenin tespit ettiği kurallara uymayan 24 yay ave 2 sürücüye 4 bin 364 lira para cezası kesti.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri trafik kurallarına ihlal eden sürücü ve yayalara karşı ortak çalışma başlattı.

Adana’da trafik polisi dronenin tespit ettiği kurallara uymayan 24 yay ave 2 sürücüye 4 bin 364 lira para cezası kesti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri trafik kurallarına ihlal eden sürücü ve yayalara karşı ortak çalışma başlattı. Turgut Özal Bulvarında İller Bankası kavşağında kaldırılan drone ile polisler kurallara uymayanları tek tek belirledi. Drone operatörü polis kurallara uymayan yaya ve sürücüleri telsiz ile trafik polislerine bildirdi. Bu bildirim üzerine trafik polisleri 24 yayaya ve 2 sürücüye toplamda 4 bin 364 lira para cezası verdi. Bu anlar ise drone ile saniye saniye görüntülendi.

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