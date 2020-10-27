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Drone yakaladı, polis cezayı kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydanı’nda drone ile denetim yaptı.

Drone yakaladı, polis cezayı kesti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydanı’nda drone ile denetim yaptı. Polis ekiplerini görünce maske takan vatandaşlar cezadan kurtulamadı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler artan Korona virüs vak’alarından dolayı ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Ekipler Bakırköy meydanında da drone ile maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Drone ile maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerini gördüğünde maske takan genç bir kadın ilk önce maske taktığını belirtti. Ancak ekiplerin kendisini drone ile tespit ettiklerini belirtmesi üzerine bu sefer de telefonla konuştuğunu nefessiz kaldığını iddia etti. Genç kadın sonunda özür dileyerek ceza yazılmamasını istese de cezadan kurtulamadı.

Drone yakaladı, polis cezayı kesti

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