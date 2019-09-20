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Drone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo ağırlığında, 30 dakika havada kalabilen drone yapan Bedran Tüner (19), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılmak üzere yola çıktı.

Drone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolunda

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo ağırlığında, 30 dakika havada kalabilen drone yapan Bedran Tüner (19), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılmak üzere yola çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gösterdiği özel ilgi sayesinde İstanbul'a gittiğini belirten Bedran, büyük heyecan yaşadığını söyledi.
Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner, kendi imkanlarıyla hurdadan drone yaptı. Yaklaşık 4 kilo ağırlığında, 30 dakika havada kalabilen drone, 900 metre yükselebiliyor ve 5 kilometre yol kat edebiliyor. Drone’nin basında geniş yer bulmasının ardından ise geçtiğimiz günlerde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı Bedran Tüner’i evinde ziyaret etti. Akbıyık, drone ile ilgili bilgi aldıktan sonra da Tüner’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonda görüşmesini sağladı.
Bakan Soylu Bedran Tüner'i tebrik ederek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'a davet etti. Bunu üzerine de Bedran Tüner, ailesi ile vedalaşarak uçakla İstanbul'a gitmek üzere bugün yola çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından davet edildiğini anlatan Bedran, "Çok heyecanlıyım. Aktarmalı olarak gidiyorum. Önce Ankara, daha sonra da İstanbul'a gideceğim. Yarın da TEKNOFESTE katılacağım. Orada hem kendi yaptığım drone'u tanıtma fırsatım olacak, hem de daha yüksek kalitede makinelerin görme imkanım olacak" dedi.

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Drone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolundaDrone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolundaDrone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolundaDrone yapan Berdan, TEKNOFEST için İstanbul yolunda

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