Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkılıyor (2)

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - EİRENE Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15'te başlayan yıkım sürüyor. Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

