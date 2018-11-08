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Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkılıyor (3) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

EİRENE Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı.

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - EİRENE Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15'te başlayan yıkım sürüyor. İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırılıyor. Daha sonra hanın çatısına yapılan diğer barakaların da yıkılacağı belirtildi.
Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti.

(FOTOĞRAF)

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